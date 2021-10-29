Вашингтон, 29 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Администраторы аудиочатов Spaces в Twitter смогут записывать эфиры и делиться ими. Об этом 29 октября пишет издание «Хабр».

Twitter

Воспользоваться функцией в ближайшее время смогут только владельцы iOS-устройств. Запись трансляции будет храниться в открытом доступе в течение месяца, а в соцсети — 120 дней.

Ранее Twitter добавил возможность создавать аудиокомнаты в Spaces для всех пользователей. До этого функция была доступна лишь тем, на кого подписано более тысячи человек.