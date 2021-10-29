Бишкек, , 16:24 — REGNUM В свое время коммунистическая идеология составляла основу общества и осуществляла контроль над всеми сферами жизнедеятельности. Об этом заявил государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов в интервью правительственной газете «Кыргыз Туусу».

Киргизия Mr. Theklan

По его словам, это был нравственный институт, ответственный за формирование человеческого сознания и духовного мира.

«Теперь мы чувствуем, что созданное национальное единство — «советский народ» — было уникальным феноменом. История показала, что результаты были неплохими. Сколько образцов мужества, трудолюбия и высокого искусства создано этими людьми!», — сказал госсекретарь.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что «последние тридцать лет в Киргизии доминировала навязанная извне идеология либеральной демократии, которая не прижилась естественным образом в жизни народа».

»Напротив, мы понесли много потерь. Мы потеряли народное хозяйство, которое строили 70 лет в составе СССР. Люди разделились на два непримиримых класса — богатых и бедных. Развалилась система науки и образования, деградировали традиции, и была попрана честь народа», — подчеркнул он.

Касмамбетов акцентировал внимание на том, что «Киргизия сейчас пытается выбраться из трясины несправедливости».

«Элиты либерального капитализма, горстка олигархически-бюрократических группировок, захватили как государственную власть, так и собственность, оставив основную массу народа с пустыми руками. По этим причинам случились два государственных переворота — в 2005 и 2010 годах, но общественно-политическая структура не изменилась», — констатирует госсекретарь.

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