В Липецке в ДТП с семью машинами пострадал сотрудник ГИБДД
Липецк, 29 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Липецке 29 октября произошла массовая авария с участием машины ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Около полудня на площади Франценюка легковой автомобиль въехал в автомобиль ДПС, который прибыл на место для оформления другой аварии. Всего участниками ДТП стали семь машин.
Пострадал один сотрудник ГИБДД. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины аварии.