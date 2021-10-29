Липецк, 29 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Липецке 29 октября произошла массовая авария с участием машины ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Около полудня на площади Франценюка легковой автомобиль въехал в автомобиль ДПС, который прибыл на место для оформления другой аварии. Всего участниками ДТП стали семь машин.

Пострадал один сотрудник ГИБДД. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины аварии.