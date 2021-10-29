Братислава, , 16:23 — REGNUM Вышеградская группа играет важную роль в Европейском союзе. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик подчеркнул, что сохранение прочных отношений между Польшей, Чехией и Словакией «очень важно в европейской политике».

«Мы — центральноевропейский регион. Мы … являемся членами Европейского союза. У нас есть опыт сотрудничества, как при коммунизме, так и сейчас. Таким образом, мы можем гарантировать Западной Европе не просто стабильность на востоке части света, но и перспективу предостережения её от левых коммунистических экспериментов», — заявил Хегер.

В то же время премьер-министр Словакии подчеркнул, что каждая из стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) имеет свою специфику и свои интересы, и естественно, что между ними порой возникают проблемы. Но, по его мнению, не стоит думать, что они способны разрушить союз четырех восточноевропейских государств.