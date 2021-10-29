Кемерово, , 16:23 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв провёл со школьниками первое заседание совета старшеклассников. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Старшеклассники на спортплощадке Александра Майер © ИА REGNUM

Уточняется, что школьники представили губернатору свой первый проект, посвященный 9 Мая, направленный на патриотическое воспитание молодежи.

Отметим, что создать совет старшеклассников губернатору в середине октября предложил ученик 11 класса Городского классического лицея Август Погрецкий. Цивилёв поддержал инициативу. В состав света вошли 15 учеников 9−11 классов.