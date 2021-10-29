Минск, 29 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В пятницу 29 октября абоненты белорусского госмонополиста «Белтелеком» столкнулись с проблемами доступа к материалам сайта ИА REGNUM. Доступ через других провайдеров на данный момент не ограничен.

Скриншот страницы regnum.ru Закрытие доступа к материалам сайта ИА REGNUM

Жалобы на доступ к сайтам regnum.ru и другим ресурсам информагентства зафиксированы только у абонентов «Белтелекома». Эта госорганизация обладает монополией на доступ к внешнему шлюзу и от её услуг зависят другие провайдеры, включая операторов сотовой связи.

Министерство информации и другие госорганы Белоруссии не комментируют ситуацию. Как правило, при блокировке неугодного властям постсоветской республики сайта ограничение доступа применяют все провайдеры Белоруссии.

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