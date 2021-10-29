Лос-Анджелес, США, , 16:21 — REGNUM Ана де Армас ведёт переговоры о главной роли в экшен-фильме «Балерина» — сюжетном ответвлении «Джона Уика». Об этом 29 октября сообщает портал ComicBook.

Ана де Армас Скриншот с YouTube

Картина расскажет о молодой женщине-киллере, которая «готовится отомстить своим обидчикам». Режиссёром проекта выступит Лен Уайзман («Другой мир»).

Напомним, что «Джон Уик» — это серия боевиков с Киану Ривзом в главной роли. Фильмы франшизы рассказывают о вышедшем на пенсию наёмном убийце, на которого объявляют охоту.

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