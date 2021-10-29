Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Ана де Армас ведёт переговоры о главной роли в экшен-фильме «Балерина» — сюжетном ответвлении «Джона Уика». Об этом 29 октября сообщает портал ComicBook.

Скриншот с YouTube Ана де Армас

Картина расскажет о молодой женщине-киллере, которая «готовится отомстить своим обидчикам». Режиссёром проекта выступит Лен Уайзман («Другой мир»).

Напомним, что «Джон Уик» — это серия боевиков с Киану Ривзом в главной роли. Фильмы франшизы рассказывают о вышедшем на пенсию наёмном убийце, на которого объявляют охоту.