Варшава, , 16:19 — REGNUM По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Польши, в октябре инфляция в стране составила 6,8%, увеличившись на 0,9% по сравнению с сентябрем. Об этом передает пресс-служба статистического ведомства.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении также указано, что по прогнозам экспертов, к концу текущего года уровень инфляции превысит 7%.

«В следующем году инфляция немного замедлится. Это будет следствием роста цен на энергоносители. Дефицит газа приведет к увеличению тарифов на газ и электроэнергию. Стоимость отопления дома увеличится. По нашим оценкам, стоимость энергии вырастет в 2022 году более чем на 12%», — говорится в материале ЦСУ Польши.

Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили, что рост цен на энергоносители приведет к подорожанию продуктов питания.