Бишкек, 29 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Национальная идеология часто вытесняется псевдоидеологиями, такими как религиозный фундаментализм, феминизм и гомосексуализм. Об этом заявил государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов в интервью правительственной газете «Кыргыз Туусу».

(сс) Splette Символ феминизма

«Например, наше общество не всегда любит девушек, которые носят хиджабы, молодых людей, которые носят бороду и усы по-арабски. Ощущение, что такое явление словно высмеивает красивую традиционную киргизскую одежду и правила поведения», — отметил он.

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Также высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что недавно некоторые живущие в Киргизии мусульманские священнослужители высмеивали спортивную форму киргизских спортсменок, но при этом игнорировали их достижения на международных соревнованиях.

«Европа оказывает большое влияние на нашу национальную культуру, образ жизни и традиции. Конечно, я говорю о прогрессивных, положительных моментах. Если будем против, то мы погрузимся в болото невежества и тьмы. Если европейские элементы исчезнут из нашей жизни, мы станем настоящим Афганистаном», — резюмировал госсекретарь Киргизии.

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