Афины , 29 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель была принята президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу в президентском особняке 29 октября, сообщает AMNA.

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«Я приветствую великого политика, который формировал политику Германии и Европы на протяжении почти двух десятилетий», — сказала Сакелларопулу на своей встрече с Меркель. По ее словам, греки в Евросоюзе «по понятным причинам чувствовали себя одинокими».

Сакелларопулу поблагодарила Меркель за сохранение двусторонних отношений и ее проевропейскую позицию, всегда нацеленную на то, чтобы сохранить Грецию в качестве члена ЕС. Отвечая, Меркель сказала: «Вы упомянули о наших отношениях, которые имели некоторые взлеты и падения, но основаны на прочных основах. И я должна сказать, что диалог всегда является ключом к поиску решения». Она отметила важность чувства общности между странами и пожелала, чтобы это чувство было сохранено «в тех вызовах, с которыми мы столкнемся и в будущем».