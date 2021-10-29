Новосибирск, , 16:19 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 октября, за минувшие сутки было выявлено 337 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 342 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, 74 года, 80 лет, 92 года и женщины в возрасте 56 лет, 59 лет, 60 лет, 62 года, 62 года, 66 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 95 лет. Всего в регионе умерли 3354 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 70 278 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6715 детей; 53 647 пациентов полностью выздоровели (+169 за сутки).