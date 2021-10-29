Лондон, 29 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе опустилась до $800 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures в четверг, 28 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По состоянию на 15:28 мск стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского хаба TTF снизилась до $898,4 за тысячу кубометров, что на 13,9% ниже расчётной цены предыдущего дня.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в середиине сентября текущего года.