Красногорск, , 16:17 — REGNUM Новый детский сад планируется построить в подмосковном городе Красногорск. Об этом 29 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объект будет возведен вблизи деревни Глухово. Образовательное учреждение будет рассчитано на 320 мест.

На данный момент начались работы по подготовке строительной площадки и разработке котлована. Согласно проекту, в здании будет предусмотрено 16 групп, в том числе две ясельных. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

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