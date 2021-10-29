Красногорск, 29 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Новый детский сад планируется построить в подмосковном городе Красногорск. Об этом 29 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Объект будет возведен вблизи деревни Глухово. Образовательное учреждение будет рассчитано на 320 мест.

На данный момент начались работы по подготовке строительной площадки и разработке котлована. Согласно проекту, в здании будет предусмотрено 16 групп, в том числе две ясельных. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.