Оренбург, 29 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области число обращений по поводу оказания платных медицинских услуг увеличилось на 18% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Оренбуржцы, в частности, жалуются на некачественное оказание медуслуг; непредоставление документов для оформления налогового вычета на лечение; обслуживание в поликлинике; расторжение договора и возврат денежных средств; высокую стоимость лечения; нарушение сроков оказания медицинских услуг.

В ряде случаев (20%) жалобы направлялись для рассмотрения в министерство здравоохранения Оренбургской области и Росздравнадзора по региону. Защиты прав потребителей Роспотребнадзор добивался и в судебном порядке. По результатам рассмотрения трех гражданских дел потребителям присуждено 260 тыс. рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 180 тыс. рублей.