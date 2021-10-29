Краснодар, , 16:15 — REGNUM Нагрузка на бригады скорой помощи Краснодарского края возросла втрое, сообщили 29 октября в пресс-службе администрации региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации регионального минздрава, в настоящее время краснодарские медики выполняют в сутки по семь тысяч вызовов, тогда как обычная средняя нагрузка составляет 2,5 тыс. вызовов. Каждый четвертый вызов, поступающий в скорую, — от пациентов с подозрением на коронавирус.

Растёт и число госпитализированных — ежесуточно в стационары с подозрением на коронавирус поступают 600−700 человек.

«Единственный путь по выходу из массовой заболеваемости — вакцинация. В настоящее время ее темпы несколько увеличились — до 10−13 тыс. человек в сутки, но этого мало. Вакцина в крае есть, ожидаем поставку еще 300 тысяч доз. Хочу обратить внимание, врачи, работающие в «красных зонах», отмечают, что течение болезни у непривитых протекает крайне тяжело, с осложнениями», — сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 октября в стационарах Кубани находятся 6 614 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 265 диагноз подтверждён. В тяжёлом состоянии находятся 121 человек — 114 подключены к аппаратам ИВЛ, семь находятся на ЭКМО. Ещё 12 207 ковид-пациентов лечатся дома.