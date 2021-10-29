Афины , 29 октября 2021, 18:03 — REGNUM Отчет, опубликованный Греческим статистическим управлением, показывает увеличение доступных доходов греческих домохозяйств и доказывает эффективность правительственных мер, заявил в комментариях для СМИ министр финансов Греции Христос Стайкурас. Об этом сообщает AMNA 29 октября.

Греция
Греция

По словам министра, статистические данные подтверждают верность выбранной правительством тактики по постоянному снижению налоговых ставок и взносов на социальное страхование, и удачность беспрецедентных мер поддержки во время пандемического кризиса.

В отчете говорится, что доступные доходы греческих домохозяйств выросли на 7,0% во втором квартале 2021 года после увеличения на 4,5% в первом квартале по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это произошло, несмотря на увеличение конечного потребления домашних хозяйств на 15,3%, что является первым ежегодным увеличением с четвертого квартала 2019 года. Греческий министр финансов сообщил, что депозиты частного сектора выросли примерно на 28 миллиардов евро, из которых 50% составляют депозиты домашних хозяйств.