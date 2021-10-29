Афины , 29 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Отчет, опубликованный Греческим статистическим управлением, показывает увеличение доступных доходов греческих домохозяйств и доказывает эффективность правительственных мер, заявил в комментариях для СМИ министр финансов Греции Христос Стайкурас. Об этом сообщает AMNA 29 октября.

Греция

По словам министра, статистические данные подтверждают верность выбранной правительством тактики по постоянному снижению налоговых ставок и взносов на социальное страхование, и удачность беспрецедентных мер поддержки во время пандемического кризиса.

В отчете говорится, что доступные доходы греческих домохозяйств выросли на 7,0% во втором квартале 2021 года после увеличения на 4,5% в первом квартале по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это произошло, несмотря на увеличение конечного потребления домашних хозяйств на 15,3%, что является первым ежегодным увеличением с четвертого квартала 2019 года. Греческий министр финансов сообщил, что депозиты частного сектора выросли примерно на 28 миллиардов евро, из которых 50% составляют депозиты домашних хозяйств.