Вашингтон, 29 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Американский банк Citigroup будет принимать на работу в США только вакцинированных от COVID-19 кандидатов, став первым крупным банком, установившим данное требование, сообщает 29 октября The New York Times.

Beyond My Ken Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Теперь совершенно ясно, что COVID-19 не исчезнет в ближайшее время», — написала руководитель отдела кадров Сара Вехтер в LinkedIn.

Поскольку банк сотрудничает с федеральным правительством, он обязан выполнять указ президента США Джо Байдена, требующий вакцинации людей, работающих по государственным контрактам.

Citi сможет сделать исключения по медицинским и религиозным причинам.

Напомним, что другие крупные банки, включая Bank of America и Goldman Sachs, обязали вакцинироваться всех сотрудников, приходящих в их офисы, но не стали увольнять непривитых.