Москва, , 16:51 — REGNUM Анастасия Решетова, модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати, состоит в отношениях с предпринимателем Нурали Алиевым, внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом 29 октября заявляет издание Spletnik.

Анастасия Решетова Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, Нурали Алиев женат и воспитывает четверых детей. Решетова пока никак не комментировала слухи о романе с внуком Назарбаева.

Ранее Анастасия Решетова заявила, что сменила религию. Модель приняла ислам.

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