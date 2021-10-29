Рязань, , 16:16 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в похищении 14-летней школьницы в Ряжске Рязанской области, задержан, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Задержание Tengrinews.kz

Оперативники установили личность предполагаемого похитителя — им оказался житель Скопинского района Рязанской области, 1979 года рождения. Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за изнасилование. Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 октября 2021 года в Ряжске неизвестный силой затолкал школьницу в багажник автомобиля и уехал из города. Девочке удалось выбраться из машины и убежать.

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