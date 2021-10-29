Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Действие абонементных билетов в период на петербургских электричках изменится в период нерабочих дней. Также изменения произойдут в расписании движения, при этом пассажиров они должны порадовать — назначаются дополнительные «Ласточки».

2 Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 29 октября в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» абонементы «Рабочего дня» будут действовать 1, 2 и 3 ноября, абонементы «Выходного дня» — с 29 октября по 8 ноября.

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать по маршрутам Санкт-Петербург — Выборг и Санкт-Петербург — Тихвин с 1 по 7 ноября

с 1 по 3 ноября: поезд № 7921 Санкт-Петербург-Финляндский (11.30) — Выборг (12.40); поезд № 7906 Выборг (11.07) — Санкт-Петербург-Финляндский (12.17).

с 4 по 7 ноября: поезд № 7917 Санкт-Петербург-Финляндский (11.53) — Выборг (13.03); поезд № 7920 Выборг (18.35) — Санкт-Петербург-Финляндский (19.45).

4 и 5 ноября: поезд № 7406 Санкт-Петербург — Ладожский (18:51) — Тихвин (22:06).

5 и 6 ноября: поезд № 7405 Тихвин (5:25) — Санкт-Петербург — Ладожский (08:48).

В связи с предстоящим Днем народного единства график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей будет действовать следующим образом:

3 ноября — движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы; 4, 5, 6 ноября — по графику субботы; 7 ноября — по графику воскресенья.

Пригородные поезда Витебского направления на участках Санкт-Петербург Витебский — Новолисино — Рогавка — Великий Новгород, а также пригородные поезда на участках Оредеж — Дно будут курсировать согласно календарным дням недели.

На Балтийском направлении 5 ноября не будет курсировать поезд №6673/6674 на участке Санкт-Петербург-Балтийский — Сланцы. Назначается 4 ноября поезд № 6673/6674 на участке Санкт-Петербург-Балтийский — Сланцы. Дизель-электропоезда № 6673 сообщением Санкт-Петербург Балтийский — Сланцы и № 6674 сообщением Сланцы — Санкт-Петербург будут курсировать согласно календарным датам.

На Московском и Северном направлениях не будут курсировать: поезд № 6959 Хвойная — Будогощь (5 ноября); поезд № 6958 Будогощь — Хвойная (5 ноября); поезд № 6959 Хвойная — Будогощь (6 ноября); поезд № 6960 Будогощь — Хвойная (6 ноября); поезд № 7405 Тихвин — Дача Долгорукова (5, 6 ноября)