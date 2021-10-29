Мурманск, 29 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Россия может частично заместить Китай в странах ЕС по поставкам рыбного филе из минтая и это частично уже происходит на Севере с арктической треской. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, в прошлом руководитель Мурманского морского рыбного порта Валентин Балашов.

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«Сейчас позиции Китая по филе трески в Европе упали, и страны ЕС просят у других рыбодобывающих стран филе трески. Наше правительство теперь говорит, что мы выловленный минтай привезем в Корсаков, построим там рыбфабрики и вместо Китая сделаем филе, которое повезем в Европу», — отметил он.

При этом ранее в ходе заседания президиума Госсовета по транспортной стратегии до 2030 года президент РФ Владимир Путин подверг критике состояние дел в российских портах, обратив внимание, что большинство из них не загружены. Грузооборот, в том числе рыбный, не растет такими темпами, как хотелось бы, и как он растет у соседей России, в частности, в Гданьске.

По словам Балашова, Европа берет дальневосточную рыбу, в первую очередь минтай. До пандемии в Китай Россия ежегодно поставляла порядка 500−600 тыс. тонн — в основном потрошеного минтая. Из него Китай делал рыбное филе и поставлял в Европу. С начала пандемии КНР, якобы по санитарным соображениям, отказалась от российской рыбы. О собственной рыбопереработке и замещении Китая на европейских рынках шла речь на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Собеседник ИА REGNUM считает, что в словах президента заложен огромный потенциал: «Глава государства определяет основные направления использования бюджетных средств и политику использования иных государственных ресурсов. Но пока это лишь «окно возможностей. Когда на Восточном экономическом форуме торжественно подписали соглашение по развитию портов для рыбной отрасли, и Владимир Путин сказал о важности и необходимости этой работы, я подумал, что для подписантов обратного пути нет».