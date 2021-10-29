Афины , 29 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Нынешняя Греция сильно отличается от той страны, которой она была десять лет назад, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на брифинге после встречи в Афинах с канцлером Германии Ангелой Меркель 29 октября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Нынешняя Греция — не «источник дефицита», а современное государство, подчеркнул Мицотакис, ссылаясь на первый визит Меркель в страну, который состоялся порядка десяти лет назад.

В своем выступлении Мицотакис высоко оценил заслуги Меркель в качестве лидера Германии, выразив мнение, что она превзошла Конрада Аденауэра и приблизилась к Гельмуту Колю. Мицотакис отметил, что «Европа и Греция прошли испытание ошибочными решениями, которые обернулись против них, замаскированные под популизм и демагогию».

«Вы и сами признали, что много требовали от греков», — обратился премьер-министр к Меркель, добавив, что, к счастью, страну не одолели дешевые националистические лозунги, а о общественная солидарность и истинный патриотизм в конечном счете одержали победу. «Меркель была голосом разума и стабильности. Временами несправедливо, но решительно, как в 2015 году, когда она отказалась от изгнания Греции из Европы», — добавил Мицотакис, подчеркнув, что канцлер не только предлагает решения, но и формирует их.

В заключение премьер-министр подчеркнул: «Я приветствую вас с радостью и прощаюсь с уважением. Афины будут ждать вас как друга. В своем новом курсе не забывайте слова Гете: «Из всех народов греки лучше всего мечтали о жизни».