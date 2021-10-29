Москва, 29 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения 30-летнему сотруднику бара, которого обвиняют в насилии по отношению к сотруднику полиции. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе суда.

Daniel_Nebreda Бар

Инцидент произошёл 28 октября в одном из баров на Арбате примерно в 1:20. Полицейского, который прибыл в заведение для наведения общественного порядка, встретили со стулом в руках. При этом страж порядка сумел сначала защитить от удара голову, закрыв её руками, а после и обезвредить оппонента.

Бармену предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 декабря 2021 года.