Тбилиси, 29 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, призвал стороников проголосовать на выборах в органы самоуправления, а после их окончания собираться возле избирательных участков. Об этом говорится в письме экс-президента, которое 29 октября его адвокат Георгий Гелхаури зачитал перед журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Хочу попросить вас завтра вечером снова собраться у избирательных участков, чтобы защитить голоса, — говорится в письме. — Сейчас судьба Грузии и моя судьба в ваших руках».

Саакашвили заявил, что от действий граждан Грузии якобы зависит, останется ли он жив. Он заявил, что верит в победу своих сторонников.

Напомним, второй тур местных выборов в Грузии пройдёт 30 октября. Основное противостояние проходит между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал Саакашвили. Представители ЕНД заявляют о необходимости отстранить «Мечту» от власти, а лидеры правящей партии призывают не допустить возвращения режима Саакашвили.