Магнитогорск, Челябинская область, , 16:06 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области директора одного из ООО будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Налоги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, уклонение происходило в 2014—2016 годах. Глава фирмы создал основания для необоснованного применения к организации налогового вычета и снижения налоговой базы. В итоге не были уплачены налоги на общую сумму более 89 млн рублей.

Скоро гражданин предстанет перед судом. Уголовное дело рассмотрит Правобережный районный суд.