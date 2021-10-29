Варшава, , 16:03 — REGNUM Польский политолог, профессор Вальдемар Парух в эфире Polskie Radio обвинил польскую оппозиции в «игре на стороны Белоруссии в её противостоянии с Варшавой».

Флаг Польши

«В середине октября Сейм Польши принял специальный законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты от наплыва мигрантов с Ближнего востока, которых режим Александра Лукашенко использует для дестабилизации ситуации в регионе. Законопроект сразу же был передан в Сенат, в котором доминирует оппозиция, и который, не спешит этот документ рассматривать», — сообщил политолог.

По его мнению, «неторопливость Сената является преднамеренной», потому что «для польской оппозиции — чем хуже идут дела у страны, тем выше её шансы получить власть в свои руки».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.