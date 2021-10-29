Нью-Йорк, США, 29 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Предстоящая климатическая конференция в Глазго может не достигнуть своих целей, опасность этого весьма высока. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 29 октября на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Давайте говорить открыто — есть серьезный риск того, что в Глазго со стоящими задачами справиться не получится», — сказал Гуттереш.

По его словам, недавние заявления по вопросам климата могут сложиться в благоприятную картину, но это иллюзия. Правительства стран приняли обязательства, из-за которых глобальная температура обречена подняться на 2,7 градуса Цельсия.

Гуттереш подчеркнул, что мир идёт к климатической катастрофе, так как даже при самом благоприятном сценарии потепление составит больше двух градусов. Есть серьёзные сомнения в отношении заявлений о новых обязательствах, но миру не поможет даже уверенность в их выполнении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 октября по 12 ноября в британском Глазго пройдёт климатическая конференция COP-26. Ожидается участие в ней около 20 тыс. человек, включая глав государств и правительств более чем 120 стран.

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