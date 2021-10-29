Москва, , 15:59 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны поделились с читателями многими занимательными и необычными историями: драка за книгу, подготовка к концу света и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

«Зебра» идет по гололеду Дарья Драй © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

Новые технологии и роботизация все сильнее охватывают нашу жизнь. Локомотивом прогресса традиционно выступает Москва. Недавно в столице запустили доставку посылок из отделений «Почты России» с помощью роботов. Нововведение пока тестируют в элитном районе Хамовники, передают «Московские новости», но скоро подключат и другие почтовые отделения. Доставка стоит всего один рубль.

Два оттенка серого могут сделать безликим тамбовский Арбат. Пестрой и праздничной улице угрожает решение администрации использовать в реконструкции только две разновидности серого цвета. «Тамбовские истории» грустят, что улица по итогам станет совсем обычной и невыразительной.

В Липецкой области гражданам пришла в голову внезапная мысль украсть остановку транспорта возле садоводческого товарищества. «Липтаун» пишет, что поздним вечером преступников, разбирающих павильон, заметил случайный прохожий. Бдительный мужчина позвонил в полицию, на место прибыл патруль ДПС. Воров задержали. Ущерб оценен в 46 тысяч рублей.

Из-за новых ковидных ограничений по всей стране увеличился спрос на вакцинацию. В разы вырос он и в Костромской области. «Родина Снегурочки» отмечает, что повсеместное введение QR-кодов помогло жителям осознать, что от вакцинации никуда не деться и сделать прививку проще, чем не сделать. Канал шутит, что недоверчивым астрологи советуют делать прививку с 25 октября до 30 ноября: «Прививка, поставленная в такие дни не чипирует, а несет человеку благополучие. Поэтому вакцинируйтесь и будьте счастливы».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге — драка в библиотеке. Двое горожан пришли за книжками, чтобы скоротать нерабочие дни. На беду, обоим понравилась одна и та же книжка, лежавшая в тележке буккроссинга. Слово за слово началась драка. Читатели пинали друг друга ногами, один ударил другого стопкой книг по голове. «Страновед» иронизирует: «Культурная столица задает высокие стандарты и с презрением смотрит на москвичей, которые сокрушаются из-за закрытия в нерабочие дни алкомаркетов и винотек».

Другая необычная новость из Петербурга: в городе открыли первую гостиницу для насекомых. «Интересный Питер» рассказал: небольшой отель для жуков смастерили в рамках фестиваля тестового благоустройства. Он размером со скворечник, стоит во дворе на Софийской улице, рядом с гаражами.

В Мурманске пес съел паспорт невесты в день свадьбы. Чихуахуа заметил документ, который невеста специально положила на видное место, чтобы не забыть. В ЗАГСе отказались принимать пожеванный паспорт и расписывать молодых не стали. Им пришлось бежать в отделение полиции и объяснять ситуацию. Паспорт здесь восстановили за сорок минут, и свадьбу все же сыграли в намеченный день, пишет «Мурманский вестник». О судьбе шкодливого чихуахуа информации нет.

Приволжский федеральный округ

В одной из школ Уфы провели антитеррористические учения. «Новости. Уфа. Башкортостан» сообщает, что во время уроков в школу ворвался человек, изображающий террориста. Учителя с учениками забаррикадировались в классах, а против мужчины с «автоматом» вышла бабушка-вахтерша. Она обезвредила «преступника» за четыре минуты.

UTV узнал, что на бизнес-омбудсмена Башкирии пожаловались в прокуратуру за отказ добавлять в друзья в соцсетях. Жалоба на «недружественного» уполномоченного поступила вначале к депутату Госдумы, тот перенаправил ее в надзорное ведомство. Сотрудники прокуратуры попросили предоставить объяснение.

В Сызрани есть две сомнительные достопримечательности: технический пруд для отходов бывшего сланцеперерабатывающего завода и пруд золоотвала АО «Медхим». Оба водоема поразительно кислотных цветов. «Злой самаритянин» предлагает использовать их как натуру для съемок фантастических фильмов, а еще лучше — ликвидировать.

«Голос торамы» удивляется появлению очередного странного маскота на просторах Отечества. В Мордовии вслед за Зеброй Зу, которая объясняла ребятам правила дорожного движения, и Енотом, занимающимся просвещением в области экологии, придумали Интернешку: он рассказывает детям, для чего нужен интернет, что в нем полезного и опасного.

Южный федеральный округ

Предприниматель из Кубани разместил объявление о строительстве землянок на случай конца света. Цена зависит от размеров и расположения землянок и начинается от 200 тысяч рублей. «В случае апокалипсиса вы всегда сможете перекантоваться в землянке всей семьей. В связи с последними событиями в мире это отличное решение и вложение ваших средств», — цитирует объявление «Кубань24». По уверению предпринимателя, нашу планету уже четыре раза «обнуляли» и теперь грядет очередная ее перезагрузка, спастись от которой можно разве что в диком лесу.

Необычный курьез, связанный с коронавирусом, случился в Симферополе. Чиновники пришли проверять QR-коды у посетителей одного заведения. Но их туда не пустили, передает ЧТХ, потому что QR-кодов не оказалось у самих проверяющих.

В Новороссийске другой скандал. Родители первоклассницы запретили вакцинировать девочку от гриппа, а в школе ее все же привили. Дело грозит разбирательством с участием прокуратуры, сообщает «Кубанская телега». История вызвала бурное обсуждение, причем многие выступают в защиту школы, кивая на локдаун и невежество «антипрививочников».

Северо-Кавказский федеральный округ

Северный Кавказ уверенно занял первое место в стране по потреблению сахара. «Махачкалинские известия» пишут, что абсолютный рекордсмен России — Ингушетия с показателем 66,7 килограммов в год на человека. Это в восемь раз больше рекомендованной нормы в 8 килограммов сахара. На втором месте по перееданию сладкого — Дагестан. Здесь сахар едят в шесть раз больше положенного.

Уральский федеральный округ

В тюменском городе Урае детскую спортивную площадку в рамках благоустройства завалили свежим навозом. «Ура.Ру» передает, что жители в недоумении и предполагают, что вместо спортивной площадки на месте скоро окажется удобренная навозом лужайка.

Сибирский федеральный округ

В центре Новосибирска обосновалась колония крыс. Стая грызунов поселилась в брошенных железных гаражах. Tayga.info сообщает, что горожане боятся ходить мимо и опасаются, что зимой крысы прибегут в соседние дома.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» удивляется новостям цифровизации. Жители Магаданской области за год перевели мошенникам 1 млн долларов. Среди жертв — и старики, и молодежь. Многие граждане не могут отказать фейковым банковским работникам и полицейским, которые звонят и настойчиво рекомендуют перевести все деньги на липовый резервный счет. Канал предлагает запустить масштабную кампанию с предупреждением граждан.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 5 ноября.