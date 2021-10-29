Москва, , 16:02 — REGNUM В случае агрессии в адрес России президента Украины Владимира Зеленского ждет военный трибунал. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что законной цель в случае боевых действий должен стать и военный преступник — верховный главнокомандующий вооружённых сил Украины. Владимир Зеленский станет таковым, если прикажет атаковать Россию или Донбасс», — сказал Коротченко.

По его мнению, в случае агрессии Украины в адрес России, Зеленский должен быть взят в плен и предан суду военного трибунала в Ростове-на-Дону за военные преступления, которые он совершил.