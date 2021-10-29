Кишинёв, , 15:57 — REGNUM Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виктор Фуртуна направил запрос в Чеканский суд в Кишинёве на продление домашнего ареста временно отстранённого генпрокурора республики Александра Стояногло. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, срок, на который прокурор просит продлить арест, составляет 30 суток. Время судебного заседания по данному вопросу ещё не назначено. Об этом будет сообщено позже.

Стояногло задержали 5 октября, на домашнем аресте он находится с 8 октября. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследования якобы является «местью» со стороны президента республики Майи Санду.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: Лишь бурная реакция общественности спасла Стояногло от тюрьмы