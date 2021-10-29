Кишинёв, 29 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виктор Фуртуна направил запрос в Чеканский суд в Кишинёве на продление домашнего ареста временно отстранённого генпрокурора республики Александра Стояногло. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По данным журналистов, срок, на который прокурор просит продлить арест, составляет 30 суток. Время судебного заседания по данному вопросу ещё не назначено. Об этом будет сообщено позже.

Стояногло задержали 5 октября, на домашнем аресте он находится с 8 октября. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследования якобы является «местью» со стороны президента республики Майи Санду.