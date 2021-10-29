София, , 15:55 — REGNUM Официальная София не намерена вводить новые ограничения для граждан Болгарии в контексте распространения коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр труда и социальной политики Болгарии Гылыб Донев, передает софийский телеканал NOVA.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, на данный момент власти Болгарии использовали все необходимые средства для предотвращения масштабной эпидемии.

«В целом ситуация с заболеваемостью взята под контроль, оснований для паники и истерии нет, — отметил он. — Ни о каком «тотальном локдауне» в ближайшее время не может быть и речи».

В то же время Г. Донев призвал соотечественников ограничить посещения общественных мест и пройти процедуру вакцинации от COVID-19. «В этом есть необходимость», — резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 29 октября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 593 тысячи человек. Из них скончались 23 718 пациентов.