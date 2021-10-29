София, 29 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Официальная София не намерена вводить новые ограничения для граждан Болгарии в контексте распространения коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр труда и социальной политики Болгарии Гылыб Донев, передает софийский телеканал NOVA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам министра, на данный момент власти Болгарии использовали все необходимые средства для предотвращения масштабной эпидемии.

«В целом ситуация с заболеваемостью взята под контроль, оснований для паники и истерии нет, — отметил он. — Ни о каком «тотальном локдауне» в ближайшее время не может быть и речи».

В то же время Г. Донев призвал соотечественников ограничить посещения общественных мест и пройти процедуру вакцинации от COVID-19. «В этом есть необходимость», — резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 29 октября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 593 тысячи человек. Из них скончались 23 718 пациентов.