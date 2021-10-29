Нижний Новгород, 29 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Рестораторы просят правительство Нижегородской области разрешить работу общепита во время двухнедельного локдауна. «Дайте нам возможность работы. С кодами или без них, разберёмся… но дайте… с завтрашнего дня! С четверга! С пятницы! Дайте!», — заявил президент Приволжской ассоциации рестораторов Александр Котюсов на своей странице в социальной сети 27 октября.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

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Бизнесмен написал, что 26 октября состоялась онлаин встреча рестораторов с вице-губернатором области Андреем Саносяном и уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Павлом Солодким.

«Пытались довести до руководства области простые вещи. Во-первых, летом нас обязали привить 60% персонала — мы привили. Три недели назад велели довести до 80%. У подавляющего числа ресторанов цифра сегодня выше 90%. Зачем тогда [заведения общепита] закрыли !? Во-вторых, так называемый «мягкий локдаун» оказался мягким для всего города, кроме общепита. Работает почти все, кроме ресторанов и некоторых магазинов в ТЦ. Мы оказались в ситуации, когда нам надо платить аренду, зарплаты, коммуналку, но заработать на это нам не дают! Продержаться две недели можно, но не больше! В-третьих, локдаун добьёт персонал. Его итак нет, а сейчас он просто разбежится в другие, работающие отрасли», — высказался Котюсов.

Глава ассоциации озвучил «главную просьбу» к власти Нижегородской области.

«Дайте нам возможность работы. С кодами или без них, разберёмся… но дайте… с завтрашнего дня! С четверга! С пятницы! Дайте!».

В своем посте бизнесмен признается, что ему «пока не понятен протокол открытия».

»При каких условиях мы может начать работать — со 150%-й вакцинацией сотрудников, в скафандрах, в гидрокостюмах. На эти вопросы пока ответов нет».