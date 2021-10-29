Афины , 29 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Отношения между Германией и Грецией были довольно оживленными, заявила уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед СМИ после встречи с греческим премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом 29 октября. Меркель отметила, что это будет не последний ее визит в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Трудности были данностью, когда речь шла о стабильности евро, и я лично полностью осознавала, какое непосильным бременем и каким вызовом это было для людей в Греции. В конце концов, нам удалось найти общий путь, идти в ногу, чтобы Греция осталась членом ЕС», — заявила Меркель.

Отвечая на вопрос о ее позиции по отношению к Греции во время долгового кризиса, Меркель отметила, что уязвимость евро к внешнему давлению была «шоком» и что это оказало наибольшее влияние на страны с высокой задолженностью, которые не сделали всего, что должны были на уровне реформ.

«Я всегда выступала за то, чтобы Греция осталась в еврозоне, и я говорила, что эффективность нашей экономической системы должна быть сопоставимой, иначе мы не смогли бы сохранить единую валюту. Я знаю, что требовала многого от греков, но, с другой стороны, в Греции были различные правительства, которые считали многие реформы возможными», — сказала она.