Брянск, , 16:07 — REGNUM В 2021 году урожай рапса в Брянской области составил 8% от всего общероссийского объёма, сообщил 29 октября на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Рапс distel2610

По словам главы региона, несмотря на непростые погодные условия, урожай зерновых и картофеля в Брянской области ожидается на уровне 2020 года.

«Точкой роста 2021 года стало производство рапса. Брянская область произвела 8% от всего общероссийского объёма рапса, а по его урожайности мы стали мировым лидером», — написал губернатор.

На 23-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» продукция брянских аграриев завоевала гран-при Министерства сельского хозяйства России и 79 медалей, из которых 52 — золотые.