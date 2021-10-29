Брянск, 29 октября 2021, 16:07 — REGNUM В 2021 году урожай рапса в Брянской области составил 8% от всего общероссийского объёма, сообщил 29 октября на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.
По словам главы региона, несмотря на непростые погодные условия, урожай зерновых и картофеля в Брянской области ожидается на уровне 2020 года.
На 23-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» продукция брянских аграриев завоевала гран-при Министерства сельского хозяйства России и 79 медалей, из которых 52 — золотые.