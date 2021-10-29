Париж, , 15:53 — REGNUM Дни культуры Ингушетии прошли во Франции. Мероприятие было организовано франко-ингушским исследовательским центром и состоялось в Русском доме науки и культуры в Париже, сообщили 29 октября в пресс-службе правительства республики.

Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии Александр Погожев © ИА REGNUM

«В программе вечера были представлены выставка картин молодых талантливых художников Ингушетии Хавы Темербиевой, Софьи Целоевой и Дали Яндиевой, коллекция декоративных картин из рыбьей кожи Лиды Оздоевой, а также национальные костюмы Айны Инаркиевой и ковры ручной работы Зейнеп Дзараховой», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники мероприятия смогли отведать блюда национальной ингушской кухни и познакомиться с обычаями и традициями народа Ингушетии.

Такое же мероприятие может пройти в будущем году в Германии. С инициативой его проведения выступила немецко-еврейская ассоциация.