Киев, , 15:53 — REGNUM Задачу по разработке программы возрождения научно-исследовательского флота на Украине, согласно которой стране нужно построить 36 научных судов, дал украинскому правительству президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об этом 29 октября в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, трансляция которого велась офисом украинского президента в соцсети Facebook.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку. Она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Все просто: именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, когда появилась наша команда, научных судов на Украине было ноль. За 30 лет потеряли 36 кораблей», — сказал он.

Кроме того, украинский президент указал на то, что мировой океан является пространством, в котором делается больше всего научных открытий в XXI веке.

«Чтобы иметь достойное место в этом пространстве, наша страна должна строить свои суда», — отметил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский из-за роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом на Украине обратился к жителям страны с призывом отключить соцсети, «включить мозг» и начать прививаться от COVID-19.