Свердловская область, 14 сентября, 2009, 10:41 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось удержать под контролем ситуацию с заболеваемостью инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). По информации свердловского минздрава, в ОГУЗ СОКВД в течение года проводится ежемесячный мониторинг заболеваемости ИППП и заразными кожными заболеваниями с целью разработки и принятия оперативных управленческих решений, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости.

За семь месяцев 2009 года в Свердловской области зарегистрировано 1534 случая заболевания сифилисом, что на 20,2% меньше, чем год назад. Наиболее высокая заболеваемость сифилисом сохраняется в Режевском ГО, Гугулымском ГО, Нижнетуринском ГО, Артинском ГО, МО г. Каменск-Уральский. В возрасте от 0 до 14 лет заболело сифилисом 15 детей (8 мальчиков и 7 девочек), в том числе 5 детей заразились половым путем. В возрасте от 15 до 17 лет заболело 40 подростков (13 юношей и 27 девушек). У девушек заболевание выявляется в два раза чаще, чем у молодых людей.

Снижение заболеваемости гонококковой инфекцией в Свердловской области отмечается с 2000 года. За семь месяцев 2009 года зарегистрировано 1309 случаев. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 30,9 случаев (в 2008 году - 37,6 случаев на 100 тыс.). Отмечается снижение заболеваемости на 19,1%. Среди девяти заболевших в возрасте от 0 до 14 лет все девочки.

Кроме того, за 7 месяцев 2009 года по данным областных кожно-венерологических диспансеров Свердловской области в сравнении с аналогичным периодом 2008 года снизилась заболеваемость хламидиозом на 54,2%, трихомониазом на 43%, урогенитальным герпесом на 10%, аногенитальными бородавками на 10%.