* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось к международному сообществу с призывом срочно выделить Афганистану материальную помощь в размере $1,2 млрд, обещанную на виртуальном саммите G20. Об этом представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет материальной помощи в размере почти €1 млрд (около $1,2 млрд), обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану», — написал он.

По его словам, деньги нужны для поддержки представителей уязвимых слоев населения и временно перемещенных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи разбойных нападений и грабежей участились в Кабуле после приходе к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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