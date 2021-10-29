Уфа, 29 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Грунт провалился у подъездов жилого дома в Уфе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Провал грунта в Бийске

Сообщатся, что днем спасатели Уфы получили информацию о том, что в районе подъездов № 5 и 6 жилого дома № 15 по улице Энтузиастов провалился грунт.

По предварительной информации, глубина образовавшегося провала составляет около 70 см, а его ширина — порядка 1,5 метров.

«Подъезды, где это произошло, не заселены. Сейчас на данном участке силами застройщика устраняются последствия провала», — сообщает пресс-служба.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.