Краснодар, , 15:49 — REGNUM Проект бюджета Краснодарского края на 2022—2024 годы внесён в Законодательное собрание региона, первое чтение запланировано на конец ноября. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе администрации края.

Бюджет Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Принятые антикризисные решения позволили удержать и развивать экономику края. В 2022 году планируем привлечь в краевую казну более 325 млрд рублей. Из них большую часть составят налоговые и неналоговые доходы — порядка 252 млрд рублей, что на 14 млрд рублей больше, чем в текущем году. В 2023 и 2024 годах также планируем увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 4,2% к уровню предыдущего года. Эта тенденция позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить социальные объекты, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

По прогнозу, в 2022 году расходы бюджета составят 328,4 млрд рублей, 70% из них составят затраты на социальную сферу. На реализацию национальных проектов в регионе планируется направить 32,3 млрд рублей.

Параметры бюджета Краснодарского края на 2021 год, напомним, составляют: 311,3 млрд — доходы, 332,2 млрд — расходы.