Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Организации дополнительного образования, в том числе в домах культуры Ленинградской области, не будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернатор региона Александр Дрозденко внес изменения в антиковидное постановление. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Постановление правительства Ленобласти. Lenobl.ru

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Напомним, ранее постановлением правительства Ленинградской области были введены ограничения в работе ряда организаций, в частности, приостановка с 30 октября по 7 ноября деятельности крупных торговых центров площадью более 36 тыс. кв. метров, требования QR-кодов в фитнес-центрах, бассейнах, кинотеатрах, театрах и музеях, а также в кафе и ресторанах, где не оформлены паспорта коллективного иммунитета.

«С 30 октября по 7 ноября не будут работать организации дополнительного образования, в том числе в домах культуры», — уточнили в пресс-службе.

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