Ташкент, , 15:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 29 октября вынесла постановление, согласно которому Шавкат Мирзиёев считается избранным на должность президента страны. После подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов. Об этом сообщили в ЦИК Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В сообщении говорится, что несмотря на сложную ситуацию в стране из-за пандемии, «более 16 миллионов или 80,4% избирателей свободно выразили свою волю на президентских выборах и проголосовали за кандидата, которого они сочли достойным».

Отмечается, что протоколы окружных избирательных комиссий изучены членами ЦИК.

«По итогам изучений установлено, что протоколы составлены в полном соответствии с требованиями Избирательного кодекса и Положения Центральной избирательной комиссии о порядке деятельности окружных избирательных комиссий по выборам президента Республики Узбекистан от 14 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания члены ЦИК Узбекистана утвердили протокол об определении результатов выборов президента страны, состоявшихся 24 октября 2021 года.