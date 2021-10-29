Орск, Оренбургская область, , 15:43 — REGNUM В городе Орске Оренбургский области 29 октября суд избрал меру пресечения в отношении трудового мигранта, который обвиняется в жестоком убийстве сестры. Иностранца взяли по стражу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда города.

За решеткой diegoattorney

Адвокат мигранта просил о домашнем аресте для подзащитного. Однако судебная инстанция удовлетворила ходатайство следователя. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца — до 27 декабря 2021 года.

По данным следствия, иностранец воспринимает убийство как некую миссию. Фразы его философские, но зачастую бессмысленные. Мужчина либо невменяем, либо делает вид, что психически не здоров, отмечает ural56.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ночь на 27 октября. В квартире многоэтажного дома по ул. Комарова зарезали 27-летнюю женщину на глазах ее годовалого сына.

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