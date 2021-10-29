Минск, , 15:40 — REGNUM «20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединенные Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе Посольства США в Минске путем принудительного закрытия офисов Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске», — сказано в опубликованном заявлении специального представителя США по Белоруссии Джули Фишер.

Джули Фишер

В размещённом на сайте посольства заявлении сказано, что власти постсоветской республики «вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников». Фишер заверила, что власти её страны «не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии и прав человека в Белоруссии и поддерживать устремления белорусского народа по построению более перспективного будущего в свободной и независимой Белоруссии, и эти недавние меры не заставят нас отказаться от нашей работы по информированию и взаимодействию с людьми, которая приносила пользу белорусскому народу и способствовала развитию отношений между гражданами наших стран».

В документе отмечено, что правительство США через USAID с 1990-х годов приносило «пользу белорусскому народу». В частности, создавались «новые высокооплачиваемые рабочие места и повышали уровень жизни в стране, где доминирует стагнирующий государственный сектор, а также позволяли оказывать ключевую помощь в борьбе с КОВИД-19, в то время как белорусские власти пренебрежительно относились к пандемии и ее влиянию на здоровье и благополучие белорусского народа». помимо этого и прочего, сказано в заявлении, «правительство США реализовывало программы развития гражданского общества в Белоруссии с целью содействия белорусским общественным инициативам в создании зрелых, устойчивых организаций для решения социальных и экономических проблем на местном и национальном уровнях. Американская поддержка обеспечила миллионам белорусов доступ к объективным источникам информации об актуальных внутренних и международных проблемах и способствовала взаимопониманию между народами наших двух стран».

«Американский центр в Минске предоставлял белорусам доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка. Программы культурного и образовательного обмена Государственного департамента дали возможность более чем 5 000 белорусов повысить свою академическую и профессиональную компетентность в США. Программы Посольства оказывали поддержку женскому предпринимательству, способствовали интеграции людей с ограниченными возможностями, содействовали расширению сектора информационных технологий в Белоруссии, а также укреплению гражданского общества и независимых СМИ», — напомнила Фишер.

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