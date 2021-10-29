Москва, , 15:41 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с главой Минтранса России Виталием Савельевым. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Сухумский аэропорт Alex Alex Lep

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, возобновления авиасообщения в Абхазии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны обсудили перспективы сотрудничества между соседними государствами в области транспортного сообщения. На встрече был составлен план по реализации договорённостей.

Напомним, в Сухуме к январю 2024 года планируется восстановить аэропорт и наладить авиасообщение с городами России. В реализации проекта помогает российская сторона.